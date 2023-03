Champions feminina: Arsenal supera Bayern e está nas meias-finais

Perante os seus adeptos, as gunners operaram a reviravolta na eliminatória.

O Arsenal apurou-se para as meias-finais da Liga dos Campeões de futebol feminino. Depois de ter perdido por 1-0 no encontro da primeira mão dos "quartos", em Munique - golo de Lea Schüller -, a equipa comandada por Jonas Eidevall bateu o Bayern (2-0) no Emirates Stadium, assegurando a presença entre as quatro melhores equipas da Europa.

Em Londres, a internacional norueguesa Frida Maanum - que foi eleita a melhor jogadora em campo - inaugurou o marcador à passagem dos 19 minutos, com uma autêntica "bomba" que só explodiu na "gaveta" da baliza de Maria Grohs - no lance, nota ainda para a assistência primorosa de Leah Williamson, que comemora o 26º aniversário esta quarta-feira e que passou a envergar a braçadeira de capitã aos 11", após a saída de Kim Little, substituída, devido a lesão, por Lotte Wubben-Moy.

Pouco depois, aos 26", a internacional sueca Stina Blackstenius apontou, de cabeça, o segundo das gunners, correspondendo, da melhor forma, ao cruzamento teleguiado de Katie McCabe.

Assim, a turma da capital inglesa conseguiu operar a reviravolta na eliminatória perante os seus adeptos, qualificando-se para as "meias", onde irá defrontar Wolfsburgo ou Paris Saint-Germain (a formação alemã venceu, por 0-1, fora de casa, no primeiro embate).