Centenárias Tatiana Pinto e Jéssica Silva entram em lote restrito

As duas internacionais portuguesas juntaram-se a um grupo que incluía nove nomes.

Tatiana Pinto e Jéssica Silva atingiram, esta terça-feira, as 100 internacionalizações A por Portugal, no empate, a uma bola, diante do País de Gales, no Estádio D. Afonso Henriques, em Guimarães, numa partida que serviu para preparar a fase final do Mundial"2023.

Desta forma, as duas jogadoras entraram no lote restrito de futebolistas que chegaram à centena de jogos com o escudo das Quinas, que englobava nove nomes: Ana Borges (157 encontros), Carole Costa (153), Dolores Silva (148), Carla Couto (145), Cláudia Neto (136), Edite Fernandes (132), Sílvia Rebelo (123), Carolina Mendes (113) e Paula Cristina (102).

Curiosamente, Jéssica, camisola 10, passa a ser a décima atleta mais internacional de sempre, enquanto Tatiana, dorsal 11, a 11ª.

Ao serviço da Seleção principal, a médio do Levante, que se estreou a 10 de março de 2014, frente à Coreia do Norte, esteve presente nos Europeus de 2017, nos Países Baixos, e 2022, em Inglaterra, tendo apontado cinco golos. Já a avançado do Benfica, que fez a sua estreia a 19 de novembro de 2011, contra a Áustria, disputou o Campeonato da Europa do ano passado, contabilizando 14 remates certeiros pela formação lusa.