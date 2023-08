Catarina Amado: "Merecíamos mais do que isto, jogámos muito à bola"

Redação com Lusa

Declarações de Catarina Amado, defesa da Seleção, depois do empate 0-0 com os EUA, na terceira jornada da fase de grupos do Mundial feminino. Portugal despediu-se da competição.

Análise ao jogo: "Trabalhámos muito esta semana e estudámos bem os Estados Unidos. Fomos superiores na primeira parte, estivemos competentes e merecíamos mais do que isto. Fica um sabor amargo. O resultado foi um bocado injusto."

Lágrimas no final: "O melhor seria ter lágrimas de felicidade. Ainda não caí em mim, mas, sinceramente, eu acho que merecíamos mais do que isto e fizemos por tal. Jogámos muito à bola, fomos competentes e aplicamos a nossa qualidade. Temos de valorizar a jogadora portuguesa."

Bola ao poste de Ana Capeta perto do fim: "Nesse momento, já estava fora do campo e quase que o invadi. Tive a sensação de que a bola ia entrar. Fomos infelizes. É o que é".