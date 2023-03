Catarina Amado e Lúcia Alves atingem marca simbólica e cumprem jogo 100 pelo Benfica

As duas internacionais portuguesas têm um trajeto bastante idêntico com a camisola da formação encarnada.

Catarina Amado e Lúcia Alves cumpriram, esta quarta-feira, o centésimo encontro com a camisola do Benfica, na receção das bicampeãs nacionais ao Famalicão (3-3), num duelo a contar para a primeira mão das meias-finais da Taça de Portugal de futebol feminino.

Chegada à Luz em 2019/20, proveniente do Estoril, Catarina Amado, lateral que pode atuar nos dois flancos, marcou nove golos e conquistou seis títulos - dois campeonatos, duas Taças da Liga e duas Supertaça - pelo emblema encarnado.

Já o percurso de Lúcia Alves é praticamente semelhante: desempenha as mesmas funções dentro do terreno de jogo, também ingressou na formação benfiquista em 2019/20, oriunda do Valadares Gaia - foi emprestada ao conjunto gaiense na primeira metade da temporada seguinte -, assinou nove remates certeiros e amealhou os mesmos seis títulos.

Recorde-se ainda que Catarina Amado, de 23 anos, natural da Lousã, e Lúcia Alves, de 25 anos, natural de Paredes, são nomes frequentes nas convocatórias do selecionador nacional Francisco Neto e, a 22 de fevereiro deste ano, ajudaram Portugal a apurar-se, pela primeira vez, para a fase final de um Campeonato do Mundo - no caso concreto, o Austrália / Nova Zelândia 2023, onde a equipa das Quinas, que está inserida no Grupo E, medirá forças com os Estados Unidos, os Países Baixos e o Vietname na primeira fase da competição intercontinental, que decorrerá de 20 de julho a 20 de agosto.