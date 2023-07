Carolina Mendes prolonga ligação contratual com o Braga

Chamada por Francisco Neto para o Mundial feminino, a avançado, de 35 anos, parte para a terceira temporada consecutiva nas minhotas.

A equipa feminina do Braga anunciou este sábado que chegou a acordo para renovar contrato com Carolina Mendes, internacional portuguesa, de 35 anos, que prolongou a ligação ao clube até 2024.

Depois de Patrícia Morais, Ana Rute e Leah Lewis, as minhotas prosseguem desta forma com uma onda de renovações, com a avançado a partir para a terceira época consecutiva no clube, após uma passagem de três anos pelo Sporting.

Na temporada passada, Carolina Mendes, convocada por Francisco Neto para o Mundial feminino, apontou quatro golos e sete assistências em 31 jogos, já depois de ter vencido uma Taça da Liga pelo Braga, em 2021/22.