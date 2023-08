Carole Costa: "Uma equipa só joga aquilo que a outra deixa jogar"

Declarações da defesa-central Carole Costa na zona mista após o jogo Portugal-Estados Unidos (0-0), da terceira e última jornada do Grupo E do Mundial'2023 feminino.

Futuro risonho: "Estamos contentes pela exibição. Contudo, não chegou para conseguirmos passar à próxima fase. Obviamente, estamos tristes por isso. Faltou fazer o golo, mas não conseguimos. Haverá outra oportunidade. Temos aqui uma geração muito boa e certamente que ainda teremos momentos muito bons mais à frente."

Resumo da participação no Mundial: "Só posso fazer um resumo bom. Fizemos um bom jogo com os Países Baixos, vencemos o Vietname e acabámos com uma grande exibição face às atuais bicampeãs do mundo. Tenho muito orgulho nesta equipa, obviamente, pois fizemos coisas extraordinárias aqui. Uma equipa só joga aquilo que a outra deixa jogar. Na verdade, tivemos momentos muito bons e fica certamente um resultado amargo, porque podíamos perfeitamente ter vencido a partida e passado à próxima fase. Fizemos muito mais do que os Estados Unidos neste grupo. Não conseguimos, mas haverá outras provas e certamente que esta equipa se vai erguer e ter bons resultados já nos próximos duelos [em setembro, na Liga das Nações]. Para mim, foi extraordinário estar cá. Foi um momento único e desfrutei dele ao máximo. Estou triste por não poder continuar por aqui, mas foi um orgulho imenso representar a Seleção portuguesa naquela que acabou por ser a melhor prova em que estive até hoje."