Carole Costa: "Não sabemos muito bem como será estar realmente no Mundial"

Seleção Nacional feminina prepara dois jogos particulares, frente a Japão e País de Gales, visando a participação inédita no Mundial.

A futebolista Carole Costa salientou a necessidade de a Seleção Nacional feminina de futebol em continuar a ganhar rotinas e adquirir rapidamente as ideias da equipa técnica no derradeiro estágio antes da inédita presença no Mundial.

A equipa das Quinas voltou a juntar-se na Cidade do Futebol, em Oeiras, cerca de um mês e meio depois da qualificação histórica para o Campeonato do Mundo, e prepara dois jogos particulares, frente a Japão e País de Gales, visando a participação na prova.

"Estamos muito contentes com este feito, mas sabemos que temos de ter os pés bem assentes na terra. Estes dois jogos de preparação vão servir para isso mesmo, para continuarmos a ganhar rotinas e adquirirmos o mais rápido possível o que a equipa técnica tem para nós", afirmou à agência Lusa a experiente defesa central, de 32 anos.

A autora do decisivo golo, de grande penalidade, aos 90+3 minutos, no embate com os Camarões do play-off intercontinental, realçou a dificuldade do grupo de Portugal na fase final, mas garantiu que vão dar o seu melhor para levar o país "ao mais alto nível".

"Sabemos que vai ser um momento único e não sabemos muito bem como será estar realmente no Mundial. Temos um ponto forte a nosso favor, porque já estivemos lá na Nova Zelândia. Sabemos o que custa a adaptação ao fuso horário e acho que isso será uma vantagem para nós", disse a atleta do Benfica, que acredita numa "boa resposta".

Num plantel já bem entrosado, que se conhece muito bem, Carole Costa considera que "há sempre pontos a melhorar, tanto em contexto de seleção, como de clube", porque "cada jogo é um jogo e as equipas são todas diferentes e cada vez mais competitivas".

"[O Japão e o País de Gales] São duas equipas competitivas, com qualidade individual e coletiva. É certamente o que vamos apanhar lá no Mundial. Vão ser dois bons testes, que nos vão dar muitas valências para o que aí vem", perspetivou a internacional lusa.

As comandadas por Francisco Neto defrontam o Japão, na sexta-feira, às 17h00, e o País de Gales, na terça-feira, às 17h30, em jogos de preparação que terão lugar no Estádio D. Afonso Henriques, em Guimarães.

A seleção nacional garantiu, em fevereiro, um inédito apuramento para um Campeonato do Mundo feminino, ao vencer por 2-1 os Camarões, na final do Grupo A do play-off intercontinental.

O Mundial'2023 realiza-se entre 20 de julho e 20 de agosto, na Austrália e na Nova Zelândia.

Portugal integra o Grupo E da competição, juntamente com os Estados Unidos, atuais detentores do título mundial, Países Baixos, vice-campeões, e o Vietname, que, tal como a equipa lusa, está pela primeira vez numa fase final de um Mundial.

Portugal estreia-se em 23 de julho, diante das neerlandesas, defronta as vietnamitas quatro dias depois, em 27 de julho, antes de encerrar a participação na fase de grupos perante as norte-americanas, em 1 de agosto.