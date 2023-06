Capitã Sílvia Rebelo prolonga ligação ao tricampeão Benfica até 2024

Sílvia Rebelo acompanhada pelo presidente Rui Costa no momento da assinatura do novo vínculo

A experiente central vai para a sexta temporada seguida ao serviço do clube da Luz.

A internacional portuguesa Sílvia Rebelo renovou, esta sexta-feira, contrato com a equipa de futebol feminino do Benfica até junho de 2024.

A experiente central, de 34 anos, vai, assim, para a sexta época consecutiva a defender o emblema encarnado. No momento da assinatura do novo vínculo, a jogadora mostrou-se bastante satisfeita. "Só poderia estar feliz por continuar a vestir o manto sagrado, continuar a representar o Benfica ao mais alto nível e dar alegrias aos adeptos. Antes de estar no Benfica, já era o clube da minha vida. Quero continuar a ser feliz aqui", assumiu.

A atleta, natural de Gouveia, destacou ainda o trabalho que vem a ser desenvolvido pelo clube no que respeita à aposta na modalidade. "Quem acompanha desde o início, vê os passos que já demos. Mesmo a nível mundial, toda a gente já conhece o futebol feminino do Benfica, em apenas cinco anos. Queremos pôr o Benfica lá em cima. A nossa formação está cheia de qualidade. Tento transmitir-lhes a mística do Benfica para elas. Chegar cá é fácil, mas manterem-se cá é difícil. É preciso muito trabalho, porque no Benfica só ficam as melhores", vincou.

Capitã da formação às ordens de Filipa Patão, Sílvia Rebelo conquistou dez títulos desde que chegou à Luz - três campeonatos, três Taças da Liga, duas Supertaças, uma Taça de Portugal e um campeonato da II Divisão, logo na temporada de estreia -, tendo sido utilizada em 125 encontros - é a quinta atleta com mais jogos realizados de águia ao peito.