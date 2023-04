Capitã Ana Borges chega aos 150 jogos com a camisola do Sporting

Depois de se ter tornado a futebolista portuguesa mais internacional de sempre, a jogadora, de 32 anos, alcança mais um marco notável na carreira.

Ana Borges, capitã do Sporting, atingiu, este domingo, na receção ao Famalicão, as 150 partidas com a camisola da formação verde e branca.

Em Alvalade desde a temporada de 2016/17, a jogadora, natural de Gouveia, apontou, até agora, 30 golos pela turma leonina, tendo conquistado dois campeonatos, três Taças de Portugal e duas Supertaças.

Depois de se ter tornado a futebolista portuguesa mais internacional de sempre - neste momento, soma 157 encontros pela equipa das Quinas -, a atleta, de 32 anos, alcança, assim, mais um marco notável na carreira.