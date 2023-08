Bruno Fernandes felicita Seleção feminina: "Vão fazer mais história"

Redação com Lusa

Reações após o jogo Portugal-Estados Unidos (0-0), da terceira e última jornada do Grupo E do Mundial feminino.

Bruno Fernandes (Futebolista internacional português): "A história que vocês escreveram no futebol feminino por Portugal será para sempre lembrada! E o mais bonito é que vocês ainda estão no começo e vão fazer mais história e deixar-nos ainda mais orgulhosos como o fizeram neste Mundial. Obrigado por nos representarem tão bem".

Federação Portuguesa de Futebol (Twitter oficial das seleções): "O orgulho de um país, o respeito do mundo. Obrigado, Navegadoras! Mostraram o que é jogar à Portugal e este é apenas o primeiro de muitas!".

Liga Portugal: "O orgulho de uma Nação. Parabéns pela prestação no Campeonato do Mundo de Futebol Feminino, "Navegadoras"".

Pedro Proença (Presidente da Liga Portugal): "Navegadoras, encheram-nos de orgulho!!! O futuro é vosso e está assegurado!!!".

Benfica: "Com nove águias, a seleção portuguesa sai do Campeonato do Mundo de cabeça erguida".

Sporting: "Fizeram história. Obrigado por lutarem do início ao fim, Navegadoras. Orgulho!"

Braga (equipa feminina): "Por mares nunca antes navegados, elas mostraram que pertencem aos grandes palcos. Que seja o primeiro de muitos Mundiais, "Navegadoras"!".