Brenda Pérez: a craque espanhola que voltou a sorrir dentro de campo

Praticamente quatro meses depois, a médio, de 29 anos, regressou à titularidade e aos golos bonitos com a camisola do Sporting.

Brenda Pérez Soler chegou ao futebol português em agosto de 2021 e, desde logo, ficou popular pela sua baixa estatura (1.54 metros), mas, sobretudo, pela grandeza e beleza do seu jogo. Sempre acompanhada por uma alegria contagiante e por um "portunhol" muito particular, a jogadora marcou nove golos e fez seis assistências em 29 encontros na temporada de estreia pelo Sporting, tendo conquistado dois títulos: a Taça de Portugal e a Supertaça.

Esta época, a médio, de 29 anos, arrancou a todo o gás e, a 16 de outubro do ano passado, já tinha faturado em oito ocasiões. No entanto, a 18 de dezembro, na visita ao Atlético Ouriense, num desafio a contar para os oitavos de final da Taça de Portugal, a atleta somou a última partida a titular nos últimos quatro meses, regressando a essa condição apenas este domingo, dia 16, na receção ao Famalicão.

Diante da equipa minhota, num duelo referente à 18ª ronda da Liga BPI, Brenda foi aposta inicial da treinadora Mariana Cabral e abriu o ativo para as leoas à passagem dos 13 minutos, através de um remate estonteante de fora da área, que não deu a mínima hipótese de defesa à guardiã Dani Neuhaus. Desta forma, a craque espanhola, natural de Vilassar de Dalt, na Catalunha, voltou a sorrir dentro de campo e ajudou a formação verde e branca a conseguir um importantíssimo triunfo (3-1), que permitiu à turma de Alvalade isolar-se no segundo lugar da tabela classificativa a quatro jornadas do encerramento da prova.

Com passagens por Espanyol, CE Sant Gabriel, Valência, Atlético de Madrid e CD Canillas, onde encontrou uma oportunidade de conciliar o futebol com o curso de jornalismo, o futuro de Brenda Pérez ainda está por definir, uma vez que termina contrato com o Sporting no fim desta temporada. Porém, o perfume sofisticado que trouxe aos relvados nacionais e o facto de ter atingido o auge da carreira por terras lusas simbolizam o convite ideal para continuar por cá.