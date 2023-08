Brasil empata e é eliminado na fase de grupos do Mundial feminino

Brasileiras empataram sem golos diante da Jamaica, sofrendo uma eliminação precoce e que já não acontecia no torneio desde 1995.

O Brasil empatou esta quarta-feira sem golos diante da Jamaica, sendo eliminado do Mundial feminino numa saída precoce e que já não acontecia desde 1995.

Depois de ter goleado o Panamá (4-0) e de ter perdido frente à França (1-2), as brasileiras fecharam a fase de grupos no terceiro lugar, com quatro pontos, menos um do que as jamaicanas (segundas), que somaram cinco e ficaram apenas atrás das francesas (primeiras), com sete.

O Panamá ficou em último, sem pontos, depois de ter sido goleado pela França (6-3), também esta quarta-feira.