Braga goleado pelo Benfica: "Não há muito a dizer, falhou tudo..."

Declarações do treinador do Braga, Gonçalo Nunes, após o Braga-Benfica (0-6)

Sobre o jogo: "Não há muito a dizer, falhou tudo. Numa derrota destas há que corrigir rapidamente e olhar para a frente, refletir, ver o que correu mal e não repetir. É um momento pesado para nós, mas temos que reagir e manter o foco nos objetivos que temos pela frente."

Dar resposta: "Foi um jogo atípico, tivemos muito mais tempo a bola [do que noutras partidas com o Benfica], criámos oportunidades, enviámos uma bola à barra e tivemos outras situações, mas o Benfica foi eficaz, como boa equipa que é. Na segunda parte, voltámos a ser muito infelizes num golo muito pouco habitual, mas não vale a pena chover no molhado. O grupo é forte e vamos dar uma resposta".