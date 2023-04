Braga é o primeiro finalista da Taça de Portugal feminina

As guerreiras do Minho vão tentar repetir o feito da época 2019/20, quando venceram a prova rainha.

O Braga é o primeiro finalista da 19ª edição da Taça de Portugal de futebol feminino. O conjunto às ordens de Gonçalo Nunes recebeu e venceu o Racing Power, campeão da II Divisão, por 1-0 - foi a primeira derrota das visitantes na presente época -, na segunda mão das meias-finais, depois do nulo verificado no primeiro embate entre as duas equipas.

No Estádio Municipal 1º de Maio, os primeiros dois avisos do jogo pertenceram a Caroline Kehrer (7" e 13"), mas a guardiã Mika Bihina defendeu sem grande dificuldade em ambas as ocasiões. À passagem dos 28 minutos, Rafaela Rufino, assistida, com mestria, por Solange Carvalhas, dispôs da melhor oportunidade da primeira parte. Contudo, em posição privilegiada para inaugurar o marcador, a brasileira, de 29 anos, disparou ao lado.

No segundo tempo, a formação arsenalista colocou-se em vantagem logo nos instantes iniciais: Joline Amani, com um fabuloso passe em profundidade, descobriu Bia Meio-Metro a desmarcar-se nas costas da defensiva adversária e, à saída de Mika Bihina, a avançado lusa aplicou um chapéu, abrindo o ativo. Até ao fim, Caroline Kehrer (66", 72" e 90") e Peace Efih (90+5") podiam ter dilatado o resultado. Porém, na hora da finalização, as duas jogadoras não mostraram frieza e eficácia.

Agora, na final do dia 27 de maio, as guerreiras do Minho vão tentar repetir o feito da época 2019/20, quando venceram a prova rainha.

Ficha de jogo:

Braga - 1

Racing Power - 0

Estádio Municipal 1º de Maio

Árbitro: Catarina Campos (AF Lisboa)

Braga - Patrícia Morais; Beatriz Rodrigues (Tânia Rodrigues, 71"), Leah Lewis, Marie-Aurelle Awona e Paige Almendariz; Joline Amani (Peace Efih, 71"), Nicole Nunes (Vanessa Marques, 60"), Dolores Silva (Carolina Mendes, 86") e Ana Rute (Laura Casanovas, 60"); Bia Meio-Metro e Caroline Kehrer

Treinador: Gonçalo Nunes

Racing Power - Mika Bihina; Annie Burke (Amanda Pereira, 90+1"), Juliana Santos, Mayara Santos e Rita Barreto (Lara Perruca, 90+1"); Dulce Quintana (Madalina Tatar, 90+1"), Gabi Tavares (Maria Matos, 71") e Solange Carvalhas (Keisy Silveira, 71"); Rafaela Rufino, Evy Pereira e Doly Wabeua

Treinador: João Marques

Golos: Bia Meio-Metro (48")

Cartões amarelos: Gabi Tavares (42"), Nicole Nunes (46") e Mayara Santos (81")