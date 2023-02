Braga é o primeiro finalista da quarta edição da Taça da Liga feminina

A formação ​​​​​​​arsenalista, atual detentora do troféu, perdeu em Famalicão, mas beneficiou do resultado da primeira mão para carimbar o passaporte para o duelo decisivo.

O Braga é o primeiro finalista da quarta edição da Taça da Liga de futebol feminino. A formação arsenalista, que é comandada por Gonçalo Nunes, perdeu, por 2-1, diante do Famalicão, no jogo da segunda mão das meias-finais, mas beneficiou do resultado obtido na primeira mão (3-0, no Estádio Municipal 1º de Maio, com Joline Amani, Caroline Kehrer e Vanessa Marques a assinarem os golos) para seguir para o encontro decisivo, onde medirá forças com Benfica ou Sporting.

Na Academia FC Famalicão, as guerreiras do Minho criaram perigo aos 24 minutos, quando Paige Almendariz, na cobrança de um canto, acertou no poste. Já à passagem dos 34", depois de uma excelente combinação com Caroline Kehrer, Joline Amani, numa posição privilegiada para marcar, viu o seu remate ser intercetado pela defensiva famalicense e, desta forma, o nulo no placard manteve-se até ao intervalo.

No início do segundo tempo, o conjunto da casa abriu o ativo. Aos 51", Telma Pereira cruzou da direita e Ana Rute, com uma abordagem infeliz, acabou por introduzir a bola na própria baliza. A turma orientada por Marco Ramos entrou, assim, na discussão por um lugar na final e, aos 72", conseguiu dilatar a vantagem: Maria Negrão, que tinha sido lançada aos 66", assistiu e a canadiana Marie-Yasmine Alidou fez o 2-0, aumentando a esperança famalicense. Contudo, aos 77 minutos, Beatriz Rodrigues bateu um canto à esquerda e Caroline Kehrer, de cabeça, sentenciou a eliminatória a favor da equipa bracarense, que, agora, vai tentar revalidar o título que conquistou na última temporada.

Ficha de jogo:

Famalicão - 2

Braga - 1

Academia FC Famalicão

Árbitra: Sara Alves (AF Porto)

Famalicão - Aline Lima; Inês Maia, Maria Leonor Miller e Raquel Infante; Letícia Almeida (Mariana Couto, 85"), Laís Araújo, Regina Pereira (Inês Santos, 85"), Marie-Yasmine Alidou e Vânia Duarte (Carolina Rocha, INT); Sissi e Telma Pereira (Maria Negrão, 66")

Treinador: Marco Ramos

Braga - Patrícia Morais; Beatriz Rodrigues, Anouk Dekker, Leah Lewis e Paige Almendariz; Vanessa Marques, Tânia Rodrigues (Vitória Almeida, 90+3"), Dolores Silva e Ana Rute (Carolina Mendes, 74"); Joline Amani (Bia Meio-Metro, 74") e Caroline Kehrer (Laura Casanovas, 87")

Treinador: Gonçalo Nunes

Golos: Ana Rute (51", na p.b.), Marie-Yasmine Alidou (72") e Caroline Kehrer (77")

Amarelos: Regina Pereira (53"), Ana Rute (63") e Letícia Almeida (80")