Braga confirma a saída de uma dúzia de jogadoras no plantel feminino

Clube minhoto ficou em terceiro lugar do campeonato em 2022/23.

Será um plantel com muitas alterações aquele que o Braga irá apresentar na nova época do futebol feminino. O clube minhoto anunciou este domingo a saída de 12 jogadoras.

"Anouk Dekker, Beatriz Rodrigues, Catarina Pereira, Isabel Peixeiro, Laura Casanovas, Luísa Pinheiro, Marie Awona, Nicole Nunes, Paige Almendariz, Paula Fernandes, Vanessa Marques e Vital Kats não farão parte do plantel da equipa sénior feminina para a época 2023/24", pode ler-se. "O Braga agradece todo o profissionalismo, dedicação e empenho que demonstraram ao serviço do clube e deseja as maiores felicidades profissionais e pessoais no futuro", acrescenta.

Na temporada 2022/23, o Braga ficou em terceiro lugar do campeonato, perdeu a final da Taça de Portugal para o Famalicão e a Taça da Liga para o Benfica.