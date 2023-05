Braga chega ao Jamor sem sofrer qualquer golo

No caminho até à final da Taça de Portugal feminina, Patrícia Morais e Isabel Peixeiro mantiveram a baliza arsenalista inviolada.

O Braga apurou-se, no passado sábado, dia 29 de abril, pela quarta vez na sua história, para a final da Taça de Portugal de futebol feminino, depois de ter eliminado o Racing Power, campeão da II Divisão.

A formação minhota teve de disputar cinco jogos - dois nas meias-finais, já que a eliminatória era a duas mãos - para chegar ao duelo decisivo da prova rainha e não sofreu qualquer golo.

As guardiãs lusas Patrícia Morais - diante de Futebol Benfica (4-0), Clube de Albergaria (1-0) e Racing Power (0-0 e 1-0) - e Isabel Peixeiro - frente ao Guia (4-0) - mantiveram a baliza arsenalista inviolada.

Na final do dia 27 de maio, no Estádio Nacional do Jamor, contra o Famalicão, as guerreiras do Minho vão tentar repetir o feito da temporada de 2019/20, quando venceram a competição.