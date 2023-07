Braga anuncia quatro reforços para a equipa feminina no espaço de poucas horas

Percorra a galeria de imagens acima clicando sobre as setas.

Sissi Ribeiro, Mylena Freittas, Aline Lima e Íris Esgueirão serão guerreiras em 2023/24.

O Braga anunciou, no espaço de poucas horas, a contratação de quatro jogadoras para a equipa de futebol feminino.

As brasileiras Aline Lima (guarda-redes), Mylena Freittas e Sissi Ribeiro (avançados) chegam ao conjunto arsenalista provenientes do Famalicão, clube pelo qual conquistaram a Taça de Portugal na temporada passada. Já a jovem guardiã Íris Esgueirão, que completou 18 anos em março, deixa o Clube de Albergaria para ingressar nas guerreiras do Minho.

Além destas aquisições, a formação bracarense renovou contrato com cinco atletas nos últimos dias: Patrícia Morais, Ana Rute, Leah Lewis, Carolina Mendes e Vitória Almeida.