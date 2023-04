Bimba sonha pisar grandes palcos e tem Cristiano Ronaldo como referência

A avançado, 25 anos, chegou a Portugal em 2018 para agarrar a oportunidade de uma vida e tem deixado marca.

Bimba Cabral aterrou em Portugal em 2018 à procura de uma oportunidade para mostrar o talento. A guineense fez testes no Sporting, mas acabou por não ficar na equipa leonina. Mesmo assim, a avançado não desistiu do sonho. Desde que chegou a terras lusas, vestiu as camisolas de Lordemão, Cadima e Condeixa foi ganhando protagonismo nos relvados da Liga BPI.

Bimba chegou esta temporada ao Ouriense, emblema que ocupa o 10.º lugar da tabela e está em zona de play-off de despromoção, assumindo que o objetivo do grupo passa por carimbar a permanência no escalão máximo do futebol feminino. "A grande meta da temporada é manter o Ouriense na Liga BPI. Não será fácil, mas temos de acreditar em nós. Só assim iremos conseguir sorrir no final", diz a avançado, que tem colecionado boas exibições e soma dois golos e outras tantas assistências. "Estou feliz e dou o melhor por este clube. Neste momento, o foco é o coletivo".

A avançado guineense tem os objetivos bem traçados e inspira-se em Cristiano Ronaldo para os alcançar. "Sonho chegar ao topo do futebol feminino, e sei que tenho tudo para lá chegar. Se há conselho que recebi e que me tocou foi o de seguir os meus sonhos e lutar sempre. E é por isso que o Cristiano Ronaldo é a minha referência. A mentalidade dele é diferenciada e mostrou que é possível chegar ao cume da modalidade com trabalho, dedicação e humildade", remata Bimba.

Com 25 anos e uma boa parte da carreira ainda pela frente, Bimba deixa que tudo siga o rumo natural, sem pressas. Aliás, quando foi desafiada a deixar uma mensagem aos mais novos, começou por dizer que ela própria ainda era uma jovem. Acredita, ainda assim, que o mais importante é "ser feliz a jogar futebol" e aconselha por isso a que se "dediquem à modalidade".