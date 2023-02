Benfica volta a vencer Sporting e está na final da Taça da Liga feminina

No encontro decisivo, as águias, bicampeãs nacionais, vão medir forças com o Braga, atual detentor do troféu, reeditando, assim, o duelo da época passada.

O Benfica apurou-se para a final da Taça da Liga de futebol feminino, depois de ter vencido, fora de portas, o Sporting por 2-4, na segunda mão das meias-finais (no primeiro duelo, as bicampeãs nacionais já tinham triunfado por 4-1, no Seixal).

No Estádio Aurélio Pereira, em Alcochete, as leoas apresentaram-se mais destemidas em relação aos últimos dois dérbis lisboetas e, à passagem dos 26 minutos, já depois de Diana Silva ter deixado o primeiro aviso (12"), abriram o ativo: após uma jogada de paciência, com muita circulação de bola, Diana Silva recorreu a um passe formidável para isolar Ana Capeta, que, descaída para o lado esquerdo, já dentro da área, rematou em arco para o fundo das redes. Logo a seguir, Kika Nazareth teve o empate nos pés, mas Hannah Seabert agigantou-se e travou o disparo da internacional portuguesa. A formação verde e branca foi, então, à procura do segundo e, aos 33", Ana Capeta ficou perto de bisar, com Ana Seiça a salvar a turma encarnada em cima da linha de golo. Costuma-se dizer que "quem não marca, sofre" e foi precisamente o que aconteceu: Jéssica Silva, ainda antes do intervalo, restabeleceu a igualdade.

A abrir a segunda parte, houve festival de golos: aos 51", Kika Nazareth - que foi deixando alguns pormenores deliciosos ao longo da partida - recuperou o esférico em zona subida, isolou-se e, na cara de Hannah Seabert, mostrou toda a sua classe, aplicando uma "chapelada" à guardiã norte-americana; volvidos dois minutos, Ana Capeta, elemento em maior evidência no ataque leonino, deu o melhor seguimento a um cruzamento de Chandra Davidson e fez o 2-2; aos 58", Kika Nazareth também chegou ao bis e voltou a adiantar as águias no marcador. Já nos derradeiros instantes do desafio, a recém-entrada Marta Cintra fechou a contagem, com um remate cruzado de pé direito.

Na final, as bicampeãs nacionais vão medir forças com o Braga, atual detentor do troféu, reeditando, assim, o duelo da última temporada.