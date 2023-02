Benfica vai estar "a 100 por cento": "Duvido muito que elas tirem o pé..."

Filipa Patão, treinadora do Benfica

Redação com Lusa

Jogadoras do Benfica "a 100 por cento" frente ao Sporting antes do play-off da seleção.

As jogadoras do Benfica "vão estar a 100 por cento" na segunda mão das meias-finais da Taça da Liga feminina de futebol, contra o Sporting, apesar da proximidade do "play-off" do Mundial, assegurou esta terça-feira a treinadora, Filipa Patão.

O clube da Luz cede nove jogadoras à seleção portuguesa que vai tentar, em 22 de fevereiro, garantir a primeira presença num Campeonato do Mundo, mas a treinadora acredita que "só quando terminar o jogo" com o Sporting é que as atletas vão começar a pensar na viagem até à Nova Zelândia.

"Até lá, duvido muito que elas tirem o pé ou tenham algum receio deste jogo pelo que vem a seguir", atirou Filipa Patão, na Cova da Piedade, em antevisão ao encontro decisivo de quarta-feira, em Alcochete.

A técnica, de resto, assumiu que as jogadoras "têm os seus objetivos na seleção" e aproveitou para deixar "uma mensagem de muita sorte", porque "estar no Mundial será bom para os clubes, para Portugal e para as jogadoras", mas frisou ter "a certeza absoluta de que elas [jogadoras benfiquistas] não vão deixar de ter o compromisso" habitual neste encontro.

"Porque a prioridade delas, enquanto estão aqui, é o Benfica. E enquanto estão na seleção, será a seleção. Aqui, de certeza absoluta que vão estar a 100%, como em todos os outros jogos", vincou Filipa Patão.

As encarnadas vão a Alcochete com uma vantagem de 4-1 conseguida na primeira mão das meias-finais, no Seixal, mas a treinadora lembrou que "não há jogos iguais" e explicou que, apesar disso, utiliza "todos estes jogos como estímulo para o crescimento competitivo" da equipa.

"Partimos em vantagem, no entanto, é um jogo em que temos os nossos objetivos, que não passam por aguentar a eliminatória. Vamos com o objetivo de ganhar, independentemente de como está a eliminatória", assegurou.

Já a defesa Ana Seiça, cuja chamada à seleção foi a principal novidade promovida pelo selecionador Francisco Neto, confessou que "é muito bom estar de volta, num play-off tão importante", mas lembrou que as jogadoras têm de "ser profissionais ao ponto de saber que este jogo" com o Sporting "é bastante importante".

Leia também Ciclismo Ponto final: FC Porto saiu do ciclismo Contrato com a Associação Calvário Várzea Clube de Ciclismo - o clube na origem da equipa W52-FC Porto - terminou e a nova equipa designa-se Fonte Nova-Felgueiras

"É um dérbi e toda a gente sabe o peso que tem. E nós, mesmo tendo a vantagem da primeira mão, queremos ganhar e ir para a final com toda a confiança do mundo. Se entrarmos "duro", a probabilidade de nos aleijarmos é menor. É isso que nos é transmitido e é isso que vamos fazer", definiu.

O Benfica visita o Sporting na quarta-feira, em partida da segunda mão das meias-finais da Taça da Liga feminina, com início marcado para as 20:00, no Estádio Aurélio Pereira, na Academia Sporting, em Alcochete.

A equipa orientada por Filipa Patão venceu por 4-1 a primeira mão, disputada no Seixal, e soma seis vitórias consecutivas nos últimos encontros com as leoas.