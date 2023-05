Benfica sagra-se tricampeão nacional de futebol feminino

As águias levaram a melhor na visita ao Valadares Gaia e, pela terceira época consecutiva, conquistaram a Liga BPI.

O Benfica é tricampeão nacional de futebol feminino. A formação orientada por Filipa Patão venceu, fora de portas, o Valadares Gaia por 0-2, na 20ª e antepenúltima jornada da Liga BPI, confirmando a revalidação do título.

Com uma moldura humana assinalável no Complexo Desportivo de Valadares, em Vila Nova de Gaia, que contou com a presença de Francisco Neto, selecionador nacional, Fernando Gomes, presidente da Federação Portuguesa de Futebol, José Manuel Neves, presidente da Associação de Futebol do Porto, e João Paulo Correia, secretário de Estado da Juventude e do Desporto, nas bancadas, as águias mostraram, desde cedo, um claro domínio e, à passagem da meia hora, já depois de Andreia Norton ter deixado o aviso (13"), Lúcia Alves, servida por Ana Vitória, abriu o ativo de meia distância - a internacional portuguesa marcou, assim, à antiga equipa -, num lance em que a guardiã Erin Seppi ficou muito mal na fotografia.

Em cima do descanso, na sequência de um canto batido, à direita, por Inês Queiroga, Betinha, de cabeça, ficou muito perto do empate.

Na etapa complementar, Cloé Lacasse, em duas iniciativas individuais (54" e 62"), e Ana Vitória, na cobrança de um livre direto (70"), tentaram dilatar a vantagem encarnada. Porém, o golo da tranquilidade só apareceu aos 75 minutos, através de um remate colocado de Kika Nazareth, que foi eleita a melhor jogadora em campo (na jogada, nota para a assistência de Cloé Lacasse). Em período de compensação, a recém-entrada Marta Cintra, na conversão de um penálti, teve oportunidade de fazer o terceiro, mas acertou no poste.

Depois da conquista da Supertaça, a 26 de agosto de 2022, diante do Sporting (4-1, após prolongamento), e da Taça da Liga, a 1 de abril de 2023, contra o Braga (3-1), o Benfica alcança, deste modo, um "triplete" na presente temporada.

Ficha de jogo:

Valadares Gaia - 0

Benfica - 2

Complexo Desportivo de Valadares, em Vila Nova de Gaia

Árbitro: Tânia Patrão (AF Braga)

Valadares Gaia - Erin Seppi; Inês Queiroga, Zoe Hudson, Opal Curless, Ema Gonçalves e Beatriz Barbosa; Julia Benati (Inês Freitas, INT), Leandra Pereira (Carolina Almeida, 67") e Cláudia Lima (Cristina Ferreira, 85"); Treva Aycock (Andreia Freitas, 85") e Betinha (Asha James, 75")

Treinador: António Silva

Benfica - Katelin Talbert; Catarina Amado, Sílvia Rebelo, Carole Costa e Lúcia Alves; Ana Vitória, Christy Ucheibe (Andreia Faria, INT), Andreia Norton (Anna Gasper, INT) e Cloé Lacasse (Marta Cintra, 81"); Jéssica Silva (Bibocas, 81") e Nycole Raysla (Kika Nazareth, INT)

Treinadora: Filipa Patão

Golos: Lúcia Alves (30") e Kika Nazareth (75")

Cartões amarelos: Cloé Lacasse (72")