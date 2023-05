Benfica hegemónico persegue "tri" em dose dupla

Se pontuar na deslocação ao Valadares Gaia, a formação encarnada sagra-se tricampeã nacional e alcança um "triplete" na presente época.

O líder Benfica visita, este domingo, dia 7, o Valadares Gaia, na 20ª e antepenúltima jornada da Liga BPI. Caso pontue nessa partida, a equipa orientada por Filipa Patão sagrar-se-á tricampeã nacional - depois dos campeonatos vencidos em 2020/21 e 2021/22 - e alcançará um "triplete" na presente época, uma vez que já levantou a Supertaça e a Taça da Liga.

Desde que subiu ao principal escalão do futebol feminino português, a formação encarnada tornou-se hegemónica, tendo conquistado sete títulos em 12 possíveis: dois campeonatos em dois (o de 2019/20 foi suspenso devido à pandemia de covid-19), duas Supertaças em três (a de 2020/21 não se disputou), três Taças da Liga em quatro e nenhuma Taça de Portugal em três edições (contando já a atual - as águias foram afastadas da final da prova rainha pelo Famalicão - e excluindo a de 2020/21, que não se realizou).

Deste modo, se confirmar o tricampeonato, o Benfica igualará Boavista e Gatões - que também venceram a I Divisão por três vezes - e chegará ao oitavo troféu nos últimos quatro anos. Esta temporada, a turma lisboeta exibiu-se a altíssimo nível e, analisando todas as competições em que esteve envolvida, apresenta um registo verdadeiramente avassalador: 34 vitórias em 41 jogos (mais um empate e seis derrotas), 168 golos marcados e 42 sofridos.

Cloé Lacasse (33 remates certeiros), Kika Nazareth (25), Jéssica Silva (23) e Ana Vitória (20) apontaram, até ao momento, 101 tentos - o que perfaz mais de 60 por cento do número total de golos do Benfica -, sendo as quatro melhores marcadoras do conjunto da Luz.