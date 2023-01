Benfica empresta Carolina Correia, defesa de 20 anos, ao Torreense

A jogadora vai alinhar na formação de Torres Vedras até ao fim da presente época.

O Benfica, atual líder da Liga BPI, com 12 triunfos noutros tantos jogos, cedeu, a título de empréstimo, Carolina Correia ao Torreense, nono classificado.

A jovem defesa, de 20 anos, natural de Lisboa, vai atuar no clube de Torres Vedras até ao fim da presente temporada, sendo mais uma opção para o setor mais recuado do plantel às ordens do inglês Simon Parker.

Esta época, a jogadora marcou um golo - frente ao Moreirense, para a Taça de Portugal - em oito encontros pela equipa principal das águias.