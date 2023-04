Benfica bate Braga e vence quarta edição da Taça da Liga feminina

Em Aveiro, as bicampeãs nacionais sucederam às guerreiras do Minho, que tinham conquistado o troféu na última época.

O Benfica conquistou a quarta edição da Taça da Liga de futebol feminino, a terceira da sua história. Na final frente ao Braga, as águias venceram por 3-1 e sucederam às guerreiras do Minho, que tinham levantado o troféu na temporada passada.

Com a presença de Fernando Gomes, presidente da Federação Portuguesa de Futebol (FPF), Francisco Neto, selecionador nacional, Rui Costa e António Salvador nas bancadas do Estádio Municipal de Aveiro, que contou com 9115 espectadores, a primeira situação de realce pertenceu ao emblema encarnado, mas Patrícia Morais levou a melhor no duelo com Nycole Raysla (5"). No minuto seguinte, chegou a resposta minhota, com Ana Rute a causar calafrios junto da baliza de Rute Costa.

A partida estava frenética e Kika Nazareth, por duas vezes (7" e 9"), deixou a defensiva bracarense em alerta. A formação às ordens de Filipa Patão estava por cima no encontro e, à passagem dos 29", Anouk Dekker, em cima da linha de golo, negou os festejos a Cloé Lacasse. Volvidos poucos segundos, foi a vez de Andreia Norton estar perto de marcar - "do meio da rua", a médio, de 26 anos, fez a bola embater com estrondo na barra.

No entanto, contra a corrente do jogo, foi o conjunto comandado por Gonçalo Nunes a abrir o ativo: aos 34", um minuto depois de ter acertado no travessão, a canadiana Caroline Kehrer, isolada por Tânia Rodrigues, atirou a contar.

Ainda antes do intervalo, as bicampeãs nacionais restabeleceram a igualdade. Aos 42", a árbitra Filipa Cunha, auxiliada pelo VAR, foi ver as imagens e assinalou penálti por falta de Laura Casanovas sobre Kika Nazareth dentro da área. Na primeira conversão, Patrícia Morais conseguiu parar o remate de Carole Costa; porém, o lance teve de ser repetido porque a guardiã das arsenalistas não tinha um dos pés em cima da linha de golo e, à segunda, a central das águias não desperdiçou.

Na etapa complementar, o sol apareceu e o Benfica operou a reviravolta. Aos 66 minutos, a internacional portuguesa Kika Nazareth aproveitou um mau atraso da recém-entrada Vanessa Marques e, com um pormenor mágico, assistiu Nycole Raysla, que só teve de empurrar para o fundo das redes.

Dentro dos derradeiros dez minutos do desafio, já depois de Cloé Lacasse ter disparado ao poste (70"), Nycole Raysla, que foi eleita a melhor jogadora em campo, bisou e dissipou quaisquer dúvidas quanto ao vencedor. Perto do apito final, Jéssica Silva ainda teve uma oportunidade flagrante para fazer o quarto do clube da Luz, mas, de baliza aberta, mostrou demasiada pontaria e alvejou a trave.

Ficha de jogo:

Benfica - 3

Braga - 1

Estádio Municipal de Aveiro

Árbitra: Filipa Cunha (AF Viana do Castelo)

Benfica - Rute Costa; Ana Seiça (Sílvia Rebelo, 90+4"), Carole Costa e Lúcia Alves; Catarina Amado, Kika Nazareth (Anna Gasper, 89"), Ana Vitória, Andreia Norton (Andreia Faria, 90+4") e Cloé Lacasse (Marta Cintra, 89"); Nycole Raysla (Christy Ucheibe, 83") e Jéssica Silva

Treinadora: Filipa Patão

Braga - Patrícia Morais; Tânia Rodrigues (Beatriz Rodrigues, 90+1"), Anouk Dekker, Leah Lewis e Paige Almendariz; Laura Casanovas (Nicole Nunes, 83"), Dolores Silva (Joline Amani, 64") e Ana Rute (Laura Luís, 83"); Bia Meio-Metro, Caroline Kehrer e Carolina Mendes (Vanessa Marques, 64")

Treinador: Gonçalo Nunes

Golos: Caroline Kehrer (34"), Carole Costa (45") e Nycole Raysla (66" e 82")

Cartões amarelos: Laura Casanovas (42")