Benfica anuncia nova guarda-redes vinda da Alemanha

Lena Pauels contratada ao Werder Bremen. Assina pelas encarnadas até 2025

Chama-se Lena Pauels, tem 25 anos e é a nova guarda-redes do Benfica, anunciou o clube encarnado nas redes sociais, este domingo.

Vinda do Werder Bremen, clube que representou nas últimas sete temporadas, a alemã assinou um contrato válido com as encarnadas até 2025.

"Estou muito feliz por estar aqui e conhecer toda a gente. Vou dar o meu melhor para atingirmos os nossos objetivos, que é ganhar a maior quantidade de troféus possível", informou, em declarações à BTV.