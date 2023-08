Beckham e Príncipe William acusados de "sexismo" devido a mensagens enviadas à seleção feminina

Ambos enviaram vídeos de apoio à seleção feminina de Inglaterra, fazendo-se acompanhar pelas filhas e não pelos filhos

O Príncipe William e David Beckham estão a ser acusados de sexismo por ativistas do grupo MFW. Em causa os vídeos enviados por ambos, acompanhados pelas filhas e não pelos filhos, de apoio à seleção feminina inglesa, antes da final do Mundial, que viria a perder (1-0) frente a Espanha. De acordo com as ativistas, as mensagens são "abertamente sexistas".

"Fizeram-se acompanhar apenas pelas filhas e não pelos filhos. Porque ainda é considerado indesejável e até nojento que os meninos possam ter modelos femininos ou torcer por uma equipa feminina. (...) Se não acreditam nisto, imaginem que era a equipa masculina de Inglaterra na final: estes homens apresentariam não apenas as filhas, mas os filhos também. Porque espera-se que as filhas torçam pelos homens. E pelas mulheres, enquanto que os filhos não. Muitas pessoas verão isto como um problema menor, mas não é. Trata-se de uma micro-agressão que mulheres e pessoas de grupos oprimidos experimentam todos os dias das suas vidas", pode ler-se no Twitter.