Bateu a Argentina no Catar e agora pode ir ao Mundial Feminino

A França despediu na quinta-feira a selecionadora Corinne Diacre e pensa em Hervé Renard, que está interessado no cargo

É ainda uma possibilidade, ou mesmo um sonho, mas que agrada a todas as partes: o treinador francês Hervé Renard está na lista da França para assumir a seleção feminina que em poucos meses vai participar no Mundial da Austrália e Nova Zelândia.

Hervé Renard, que segundo L'Équipe está interessado em assumir o cargo, tem contudo de ultrapassar uma grande barreira, o seu contrato com a seleção masculina da Arábia Saudita, que só expira em 2027.

Refira-se que ao leme dos sauditas, conseguiu a única derrota da campeã do mundo Argentina no Mundial do Catar, na jornada inaugural da fase de grupos.

Recorde-se que Corinne Diacre foi demitida do cargo de selecionadora francesa na quinta-feira e a federação procura uma solução, pensando em alguém com carisma como Hervé Renard, que já esteve em dois mundiais masculinos, com Arábia Saudita e Marrocos, mas ainda nunca treinou uma equipa ou seleção de futebol feminino.