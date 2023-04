Barcelona goleia Atlético de Madrid e fica a dois pontos de celebrar o tetra

A formação catalã somou o 25º triunfo consecutivo na atual edição da liga espanhola de futebol feminino.

O Barcelona recebeu e venceu o Atlético de Madrid por 4-0, num encontro referente à 25ª jornada da liga espanhola de futebol feminino.

No Estadi Johan Cruyff, em Sant Joan Despí, a formação catalã inaugurou o marcador à passagem dos 28 minutos, quando Caroline Graham Hansen serviu Aitana Bonmatí na perfeição e, no coração da área, a internacional espanhola atirou a contar.

Sempre no controlo das operações, a turma culé dilatou a vantagem aos 27 segundos da segunda parte, por intermédio de Vicky López, prodígio de apenas 16 anos. Aos 57", as protagonistas do golo inaugural do desafio fabricaram o terceiro, mas com inversão de papéis: Aitana Bonmatí assistiu e a médio norueguesa Caroline Graham Hansen fez o gosto ao pé esquerdo, através de um remate caprichado.

Perto do fim, aos 89", Aitana Bonmatí bisou na conta pessoal, com Bruna Vilamala a ser a autora do último passe.

Com este triunfo, o 25º consecutivo na atual edição do campeonato, a equipa blaugrana fica a dois pontos de se sagrar tetracampeã, feito que já conseguiu entre as temporadas de 2011/12 e 2014/15. Por outro lado, o conjunto colchonero segue no quarto lugar da tabela classificativa.