Austrália "imita" Nova Zelândia e também entra a ganhar no Mundial feminino

Redação com Lusa

As anfitriãs Nova Zelândia e Austrália estrearam-se a vencer no Campeonato do Mundo feminino de 2023, ao imporem-se por 1-0 a Noruega e República da Irlanda, respetivamente, na primeira jornada dos grupos A e B.

Em Auckland, um golo marcado aos 48 minutos pela atacante Hannah Wilkinson, que representou o Sporting na época 2019/20, foi suficiente para a Nova Zelândia conquistar o primeiro triunfo de sempre no torneio, no jogo de abertura da atual edição.

As neozelandesas poderiam mesmo ter aumentado a vantagem aos 90 minutos, mas Ria Percival alvejou o poste na marcação de uma grande penalidade, ainda que a norueguesas tivessem acertado na barra das anfitriãs pouco antes, na sequência de um remate de Tuva Hansen, desviado pela guarda-redes Victoria Esson.

A Nova Zelândia contrariou o favoritismo na Noruega, campeã mundial em 1995 e vice-campeã em 1991, e assumiu o comando do agrupamento A, do qual fazem também parte a Suíça e as Filipinas, que se defrontam na sexta-feira.

A Austrália bateu a República da Irlanda pela mesma margem, graças a um golo de grande penalidade concretizado pela defesa Stephanie Catley, num jogo em que a equipa da casa atuou sem a sua jogadora mais influente, a capitã Sam Kerr, devido a lesão.

As australianas foram fortemente incentivadas pelos 75.784 presentes no Estádio Olímpico de Sydney, um novo recorde para o futebol feminino, e subiram à liderança da "poule" B, completada por Nigéria e Canadá, que medem forças na sexta-feira.

Portugal, uma das oito seleções estreantes, defronta no domingo os Países Baixos, vice-campeãs mundiais, em Dunedin, em encontro da jornada inaugural do Grupo E, que integra ainda os Estados Unidos, vencedor dos dois últimos Mundiais, e o Vietname.

A nona edição do Mundial feminino de futebol realiza-se de 20 de julho a 20 de agosto, na Austrália e Nova Zelândia.