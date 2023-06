Atlético Ouriense empata em casa do Gil Vicente e mantém-se na Liga BPI

A turma de Ourém tinha triunfado no encontro da primeira mão do play-off.

O Atlético Ouriense garantiu, este sábado, a manutenção na Liga BPI. A formação comandada por César Matias empatou no terreno do Gil Vicente, a uma bola, na segunda mão do play-off de subida / permanência, mas beneficiou do triunfo em Ourém, por 2-1, no primeiro duelo entre as duas equipas, para continuar entre o convívio dos grandes do futebol feminino português na temporada de 2023/24.

No Campo de Futebol de Carapeços, em Barcelos, Adriana Semedo aproveitou um mau atraso de Leonilde Rodrigues para, à passagem dos oito minutos, colocar o conjunto minhoto em vantagem. No entanto, ainda antes do intervalo, a brasileira Lorena Santana deu o melhor destino a um livre batido pela capitã Sara Brasil e apontou, de cabeça, o golo que ditou o desfecho da eliminatória.