Atlético Ouriense bate Gil Vicente e está em vantagem no play-off da Liga BPI

Ainda assim, o remate certeiro de Joana Sousa, a favor do conjunto minhoto, deixou tudo em aberto na eliminatória.

O Atlético Ouriense recebeu e venceu o Gil Vicente por 2-1, na primeira mão do play-off de subida / permanência da Liga BPI.

No Campo da Caridade, em Ourém, Bimba Cabral (45+3") e Inês Azevedo, na própria baliza (48"), marcaram para a equipa da casa, enquanto Joana Sousa (57") reduziu para a turma gilista.

As duas formações voltam a medir forças no próximo sábado, dia 10, a partir das 11 horas, em Barcelos, no duelo que irá determinar quem vai competir no principal escalão do futebol feminino português na temporada de 2023/24.