Atlético de Madrid derrota rival Real nos penáltis e conquista Taça da Rainha

A formação ​​​​​​​colchonera sucedeu ao Barcelona, que tinha vencido as últimas três edições.

O Atlético de Madrid conquistou, este sábado, dia 27, a Taça da Rainha de futebol feminino, após levar a melhor sobre o eterno rival Real Madrid no desempate por penáltis (3-1), depois da igualdade, a duas bolas, no fim do prolongamento.

No Municipal de Butarque, em Leganés, Sandie Toletti (31") e Ivana Andrés (56") colocaram as merengues na frente, mas, perto do final, Lucía Moral (88") e Estefanía Banini (90+5") - esta última, numa espetacular cobrança de um livre direto - restabeleceram a igualdade no marcador. Foi, então, necessário recorrer a tempo extra, porém, nesse período, o dérbi madrileno manteve-se empatado. Na "lotaria" das grandes penalidades, a turma rojiblanca foi mais letal e acabou por arrebatar o troféu.

Desta forma, o "Atleti" sucedeu ao tetracampeão espanhol Barcelona, que tinha vencido as últimas três edições da prova.