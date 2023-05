As eleitas da campeã europeia Inglaterra para o Mundial feminino

Leah Williamson e Beth Mead, duas das principais figuras das "lionesses", falham a prova devido a lesões graves no ligamento cruzado anterior (LCA).

A 50 dias do pontapé de saída da nona edição do Campeonato do Mundo de futebol feminino, a Inglaterra, campeã europeia em título, revelou a lista final de 23 jogadoras para o certame intercontinental.

Na convocatória, nota para a ausência da capitã Leah Williamson e de Beth Mead, melhor jogadora e máxima artilheira - a par da alemã Alexandra Popp, com seis remates certeiros cada uma - do Europeu do ano passado. As duas atletas do Arsenal estão a recuperar de lesões graves no ligamento cruzado anterior (LCA).

Na fase final do Mundial"2023, a seleção inglesa, que também conquistou a primeira edição da Finalíssima Intercontinental, no passado dia 6 de abril, está inserida no Grupo D, juntamente com Dinamarca, Haiti e China.

Confira a lista de 23 convocadas da selecionadora Sarina Wiegman:

Guarda-redes: Mary Earps (Manchester United), Ellie Roebuck (Manchester City) e Hannah Hampton (Aston Villa)

Defesas: Millie Bright (Chelsea), Lucy Bronze (Barcelona), Jess Carter (Chelsea), Lotte Wubben-Moy (Arsenal), Alex Greenwood (Manchester City), Niamh Charles (Chelsea) e Esme Morgan (Manchester City)

Médios: Jordan Nobbs (Aston Villa), Keira Walsh (Barcelona), Ella Toone (Manchester United), Georgia Stanway (Bayern de Munique), Laura Coombs (Manchester City) e Katie Zelem (Manchester United)

Avançados: Rachel Daly (Aston Villa), Lauren Hemp (Manchester City), Chloe Kelly (Manchester City), Alessia Russo (Manchester United), Lauren James (Chelsea), Katie Robinson (Brighton & Hove Albion) e Bethany England (Tottenham)