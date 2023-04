As 55 jogadoras pré-convocadas por Francisco Neto para o Mundial'2023

O lote definitivo de eleitas será anunciado no dia 30 de maio.

A Seleção Nacional de futebol feminino já entregou, à FIFA, uma pré-convocatória para o Mundial'2023, que decorrerá na Austrália e na Nova Zelândia, de 20 de julho a 20 de agosto. A lista é composta por 55 jogadoras, sendo que o selecionador Francisco Neto anunciará o lote definitivo de eleitas no dia 30 de maio.

Recorde-se que, na fase final da nona edição do Campeonato do Mundo, a formação lusa, que disputará o torneio pela primeira vez, ficará inserida no Grupo E, juntamente com os Estados Unidos, que venceram as edições de 1991, 1999, 2015 e 2019, os Países Baixos, vice-campeões mundiais, e o Vietname.

Confira a lista de pré-convocadas de Portugal:

Guarda-redes (8): Patrícia Morais (Braga), Inês Pereira (Servette), Rute Costa (Benfica), Bárbara Santos (Marítimo), Ana Rita Oliveira (Atlético Ouriense), Daniela Palha (Länk Vilaverdense), Carolina Vilão (Benfica) e Sierra Cota-Yarde (Arkansas Razorbacks);

Defesas (20): Ana Borges (Sporting), Catarina Amado (Benfica), Carole Costa (Benfica), Sílvia Rebelo (Benfica), Diana Gomes (Sevilha), Ana Seiça (Benfica), Joana Marchão (Parma), Lúcia Alves (Benfica), Bruna Lourenço (Sporting), Alícia Correia (Sporting), Matilde Fidalgo (Bétis), Ágata Pimenta (Servette), Mónica Mendes (Servette), Raquel Infante (Famalicão), Inês Maia (Famalicão), Gabriela Vinhas (Famalicão), Giovana Maia (Parma), Clara Moreira (Nantes), Nelly Rodrigues (Marselha) e Madalena Marau (Länk Vilaverdense);

Médios (15): Dolores Silva (Braga), Tatiana Pinto (Levante), Fátima Pinto (Alavés), Andreia Norton (Benfica), Andreia Jacinto (Real Sociedad), Vanessa Marques (Braga), Ana Rute (Braga), Kika Nazareth (Benfica), Andreia Faria (Benfica), Suzane Pires (Ferroviária), Joana Martins (Sporting), Maria Leonor Miller (Braga), Nicole Nunes (Braga), Maria Alagoa (Florida State Seminoles) e Ana Albuquerque (Rice Owls);

Avançados (12): Jéssica Silva (Benfica), Diana Silva (Sporting), Carolina Mendes (Braga), Ana Capeta (Sporting), Telma Encarnação (Marítimo), Ana Dias (Zenit), Mélissa Gomes (Bordéus), Kelsey Araujo (Le Havre), Bia Meio-Metro (Braga), Ana Teles (Sporting), Jassie Vasconcelos (Torreense) e Marta Ferreira (Damaiense)