As 30 convocadas dos Países Baixos, adversário de Portugal, para o Mundial feminino

A lista final da formação neerlandesa será anunciada a 30 de junho.

Andries Jonker, selecionador dos Países Baixos, chamou 30 jogadoras para preparar o Campeonato do Mundo de futebol feminino deste ano.

A formação neerlandesa iniciará, a 19 de junho, o primeiro estágio em Zeist, cidade localizada na província de Utrecht. No dia 30, será anunciada a lista final de 23 futebolistas para o certame intercontinental.

Recorde-se que, na fase final do Mundial"2023, os Países Baixos estão inseridos no grupo de Portugal e serão o primeiro oponente da equipa das Quinas - a 23 de julho, em Dunedin, na Nova Zelândia, na jornada de abertura do Grupo E.

Confira a lista de 30 convocadas:

Guarda-redes: Daphne van Domselaar (Twente), Lize Kop (Ajax), Barbara Lorsheyd (ADO Den Haag) e Jacintha Weimar (Feyenoord)

Defesas: Kerstin Casparij (Manchester City), Caitlin Dijkstra (Twente), Merel van Dongen (Atlético de Madrid), Kika van Es (PSV Eindhoven), Stefanie van der Gragt (Inter de Milão), Wieke Kaptein (Twente), Aniek Nouwen (AC Milan), Lynn Wilms (Wolfsburgo) e Dominique Janssen (Wolfsburgo)

Médios / Avançados: Jill Baijings (Bayer Leverkusen), Lineth Beerensteyn (Juventus), Esmee Brugts (PSV Eindhoven), Daniëlle van de Donk (Lyon), Damaris Egurrola (Lyon), Jackie Groenen (Paris Saint-Germain), Tiny Hoekstra (Ajax), Renate Jansen (Twente), Fenna Kalma (Twente), Romée Leuchter (Ajax), Lieke Martens (Paris Saint-Germain), Victoria Pelova (Arsenal), Jill Roord (Wolfsburgo), Shanice van de Sanden (Liverpool), Katja Snoeijs (Everton), Sherida Spitse (Ajax) e Alieke Tuin (Fortuna Sittard).