As 25 jogadoras que vão tentar levar Portugal ao Mundial pela primeira vez

A Seleção Nacional defronta, a 22 de fevereiro, na cidade neozelandesa de Hamilton, o vencedor do duelo entre Tailândia e Camarões, na final do play-off intercontinental de acesso ao Austrália / Nova Zelândia 2023.

Francisco Neto, selecionador nacional, divulgou, esta quinta-feira, na Cidade do Futebol, a convocatória para o play-off intercontinental de acesso ao Mundial feminino.

Das 25 jogadoras escolhidas, destaque para a estreia absoluta de Ana Seiça, central de 21 anos, do Benfica.

Recorde-se que a Seleção Nacional, 22ª classificada no ranking da FIFA, vai disputar, a 22 de fevereiro, pelas 06h30 de Portugal Continental, na cidade neozelandesa de Hamilton, a final do play-off intercontinental, diante do vencedor do duelo entre Tailândia e Camarões, para, pela primeira vez, tentar marcar presença na fase final de um Campeonato do Mundo. Antes do confronto decisivo, a formação lusa realizará um jogo de preparação, no mesmo local, às 06h00, contra a Nova Zelândia, no dia 17.

A equipa das Quinas vem de um novo recorde de triunfos consecutivos, depois de ter vencido os últimos seis desafios - vitórias frente à Sérvia, Turquia, Bélgica, Islândia, Haiti e Costa Rica -, e pretende dar continuidade a esta série de invencibilidade de forma a garantir o bilhete para o Mundial de 2023, que decorrerá na Austrália e na Nova Zelândia, de 20 de julho a 20 de agosto.

Depois de ter estado presente nas fases finais dos Europeus de 2017, nos Países Baixos, e 2022, em Inglaterra, Portugal está a um passo de mais um feito inédito, que, a concretizar-se, catapultará o futebol feminino português para outro patamar.

Confira a lista de 25 convocadas:

Guarda-redes: Inês Pereira, Patrícia Morais e Rute Costa;

Defesas: Ana Seiça, Carole Costa, Catarina Amado, Diana Gomes, Joana Marchão, Lúcia Alves e Sílvia Rebelo;

Médios: Ana Rute, Andreia Norton, Andreia Jacinto, Dolores Silva, Fátima Pinto, Kika Nazareth, Tatiana Pinto e Vanessa Marques;

Avançados: Ana Borges, Ana Capeta, Carolina Mendes, Diana Silva, Jéssica Silva, Kelsey Araújo e Telma Encarnação.