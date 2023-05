As 23 jogadoras que vão representar Portugal na nona edição do Mundial feminino

Na primeira presença na fase final do certame intercontinental, a Seleção Nacional está inserida no Grupo E, juntamente com Estados Unidos, Países Baixos e Vietname.

Estão escolhidas as 23 jogadoras que vão defender o escudo das Quinas na primeira aparição de Portugal num Campeonato do Mundo de futebol feminino. Francisco Neto, selecionador nacional, divulgou, esta terça-feira, no novo espaço BPI All in One, localizado no emblemático Edifício Monumental, na Praça do Saldanha, em Lisboa, a convocatória lusa para a nona edição do certame intercontinental, que decorrerá na Austrália e na Nova Zelândia, entre 20 de julho e 20 de agosto deste ano.

Na fase final do Mundial"2023, a Seleção Nacional, que ocupa o 21º lugar do ranking da FIFA - melhor classificação de sempre -, integra o Grupo E, com Estados Unidos, que venceram as edições de 1991, 1999, 2015 e 2019, Países Baixos, vice-campeões mundiais, e Vietname.

O primeiro jogo de Portugal é diante das neerlandesas, a 23 de julho, em Dunedin, seguindo-se os confrontos com as vietnamitas (no dia 27, em Hamilton) e frente às norte-americanas (1 de agosto, em Auckland).

Depois de ter estado presente nos Europeus de 2017, nos Países Baixos, e 2022, em Inglaterra, o conjunto luso prepara-se para disputar a terceira fase final de uma grande competição nos últimos seis anos.

Confira a lista de 23 convocadas de Portugal para o Campeonato do Mundo de futebol feminino de 2023:

Guarda-redes: Inês Pereira (Servette), Patrícia Morais (Braga) e Rute Costa (Benfica);

Defesas: Ana Seiça (Benfica), Carole Costa (Benfica), Catarina Amado (Benfica), Diana Gomes (Sevilha), Joana Marchão (Parma), Lúcia Alves (Benfica) e Sílvia Rebelo (Benfica);

Médios: Ana Rute (Braga), Andreia Norton (Benfica), Andreia Jacinto (Real Sociedad), Dolores Silva (Braga), Fátima Pinto (Alavés), Kika Nazareth (Benfica) e Tatiana Pinto (Levante);

Avançados: Ana Borges (Sporting), Ana Capeta (Sporting), Carolina Mendes (Braga), Diana Silva (Sporting), Jéssica Silva (Benfica) e Telma Encarnação (Marítimo).