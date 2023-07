As 24 jogadoras que atuaram na Liga BPI em 2022/23 e vão ao Mundial feminino

Perante a Ucrânia, na passada sexta-feira, Portugal entrou com nove futebolistas da Liga BPI: Joana Marchão e Andreia Jacinto foram as exceções

A Seleção Nacional conta com 17 atletas que competiram no principal escalão do futebol português.

A Liga BPI vai "fornecer" 24 jogadoras para a nona edição do Campeonato do Mundo de futebol feminino, que se realizará na Austrália e na Nova Zelândia, entre 20 de julho e 20 de agosto.

Começando pela Seleção Nacional, o técnico Francisco Neto convocou 17 atletas que, na última temporada, atuaram no principal escalão português: as guarda-redes Patrícia Morais (Braga) e Rute Costa (Benfica), as defesas Ana Borges (Sporting), Ana Seiça (Benfica), Carole Costa (Benfica), Catarina Amado (Benfica), Lúcia Alves (Benfica) e Sílvia Rebelo (Benfica), as médios Ana Rute (Braga), Andreia Norton (Benfica), Dolores Silva (Braga) e Kika Nazareth (Benfica), e as avançados Ana Capeta (Sporting), Carolina Mendes (Braga), Diana Silva (Sporting), Jéssica Silva (Benfica) e Telma Encarnação (Marítimo) foram chamadas. Também a jovem Alícia Correia, que desempenha as funções de central e lateral-esquerdo no Sporting, integra a comitiva lusa para o Mundial, mas como "reserva".

Em relação às outras formações que vão disputar o certame intercontinental, existem mais sete futebolistas que competiram na Liga BPI na época passada: Lysianne Proulx e Cloé Lacasse (Canadá), Ana Vitória e Nycole Raysla (Brasil), Christy Ucheibe (Nigéria), Huynh Nhu (Vietname) e Carina Baltrip-Reyes (Panamá).

Apesar de terem vestido a camisola do Benfica em 2022/23, Cloé Lacasse e Ana Vitória já abandonaram o clube da Luz: a goleadora canadiana vai representar o Arsenal, enquanto a criativa brasileira assinou pelo Paris Saint-Germain.

Recorde-se que, na fase final do Campeonato do Mundo, Portugal está inserido no Grupo E, onde defrontará os Países Baixos, vice-campeões mundiais (23 de julho, em Dunedin), o Vietname (27 de julho, em Hamilton) e os Estados Unidos, que venceram as edições de 1991, 1999, 2015 e 2019 (1 de agosto, em Auckland).