Adversário de Portugal: as 23 convocadas dos Estados Unidos para o Mundial feminino

Fotografia: U.S. Women's National Soccer Team

Das oito edições do Campeonato do Mundo de futebol feminino disputadas até agora, os Estados Unidos venceram metade: 1991, 1999, 2015 e 2019

Becky Sauerbrunn, Catarina Macario, Christen Press e Mallory Pugh Swanson, todas lesionadas, são baixas de peso na turma norte-americana.

Vlatko Andonovski, selecionador dos Estados Unidos, anunciou, esta quarta-feira, as 23 jogadoras que vão representar o país na nona edição do Campeonato do Mundo de futebol feminino, que decorrerá na Austrália e na Nova Zelândia, entre 20 de julho e 20 de agosto.

Na convocatória, nota para quatro ausências de vulto: a capitã Becky Sauerbrunn (Portland Thorns FC), Catarina Macario (que acabara de se transferir do Lyon para o Chelsea), Christen Press (Angel City FC) e Mallory Pugh Swanson (Chicago Red Stars) estão a recuperar das respetivas lesões e falharão o certame intercontinental.

Entre as eleitas, o destaque vai para as chamadas de Kelley O'Hara, Megan Rapinoe e Alex Morgan - as três atletas vão participar, pela quarta vez, na prova suprema de seleções a nível planetário.

Recorde-se que, na fase final do Mundial, as norte-americanas - que conquistaram o título em 1991, 1999, 2015 e 2019 - estão inseridas no grupo de Portugal e serão o terceiro oponente da equipa às ordens de Francisco Neto - a 1 de agosto, no Eden Park, na cidade neozelandesa de Auckland.

Confira a lista de 23 convocadas:

Guarda-redes: Aubrey Kingsbury (Washington Spirit), Casey Murphy (North Carolina Courage) e Alyssa Naeher (Chicago Red Stars)

Defesas: Alana Cook (OL Reign), Crystal Dunn (Portland Thorns FC), Emily Fox (North Carolina Courage), Naomi Girma (San Diego Wave FC), Sofia Huerta (OL Reign), Kelley O'Hara (NJ/NY Gotham FC) e Emily Sonnett (OL Reign).

Médios: Savannah DeMelo (Racing Louisville FC), Julie Ertz (Angel City FC), Lindsey Horan (Lyon), Rose Lavelle (OL Reign), Kristie Mewis (NJ/NY Gotham FC), Ashley Sanchez (Washington Spirit) e Andi Sullivan (Washington Spirit)

Avançados: Megan Rapinoe (OL Reign), Alex Morgan (San Diego Wave FC), Trinity Rodman (Washington Spirit), Sophia Smith (Portland Thorns FC), Alyssa Thompson (Angel City FC) e Lynn Williams (NJ/NY Gotham FC).