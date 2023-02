"Apuramento para o Mundial? Era o sonho de várias gerações..."

Declarações de Dolores Silva, capitã da Seleção Nacional feminina, que chegou esta manhã da Nova Zelândia ao Aeroporto de Lisboa, após ter garantido na na quarta-feira um inédito apuramento para o Mundial, ao vencer por 2-1 os Camarões, na final do Grupo A do Play-off Intercontinental.

Emoções: "Estão à flor da pele. Ser recebida assim é indescritível, parece que ainda está a cair a ficha. Tivemos uma viagem longa, festejámos muito e poder chegar ao nosso país e viver um sonho real é muito feliz. Isto representa o momento mais feliz da minha carreira e de todas nós. Era o sonho de várias gerações e abrir portas assim é muito bom para o futebol feminino em Portugal. Isso deixa-nos felizes, orgulhosas e é um momento histórico".

Como será a preparação para o Mundial? "Agora nestes cinco meses temos de nos preparar, sabemos que vão estar as melhores equipas do mundo e seleções muito fortes no nosso grupo. A exigência é máxima, vamos dar o máximo. O selecionador ficou triste por não viajar connosco, este momento é tanto dele como nosso. Ele esta lá a preparar esta fase. Disse-nos para desfrutar ao máximo".

Como foi a reação da família? "O meu pai está emigrado em Inglaterra. Tenho a minha mãe e sobrinha e é um momento importante para nós. É único e resta-nos desfrutar ao máximo deste momento espetacular".