Após o apuramento histórico, confira as adversárias de Portugal e os restantes grupos

Seleção nacional vai fazer a estreia em campeonatos do Mundo. Estados Unidos, Países Baixos e Vietname são as adversárias do conjunto de Francisco Neto. Competição vai decorrer na Nova Zelândia e na Austrália, no próximo verão. Norte americanas têm já quatro títulos mundiais, neerlandesas e vietnamitas foram "apenas" as melhores na sua confederação, já

Grupo A: Nova Zelândia, Noruega, Filipinas e Suíça.

Grupo B: Austrália, República da Irlanda, Nigéria e Canadá.

Grupo C: Espanha, Costa Rica, Zâmbia e Japão.

Grupo D: Inglaterra, Haiti, Dinamarca e China.

Grupo E: Estados Unidos, Vietname, PORTUGAL e Países Baixos.

Grupo F: França, Jamaica, Brasil e vencedor do play-off C (Paraguai ou Panamá).

Grupo G: Suécia, África do Sul, Itália e Argentina.

Grupo H: Alemanha, Marrocos, Colômbia e Coreia do Sul.