Apesar da festa, Jéssica Silva recorda Champions: "Queremos fazer muito mais"

O Benfica assegurou este domingo o tricampeonato da Liga de futebol feminino, ao bater o Valadares Gaia por 2-0, que junta à Supertaça e Taça da Liga, numa época que a treinadora Filipa Patão apelidou de "quase perfeita".

"Foi uma temporada quase perfeita. Gostaríamos de ter atingido o objetivo do Jamor, mas infelizmente não foi possível. Não podemos retirar mérito a tudo o que as jogadoras fizeram ao longo da época", resumiu taxativamente a treinadora, acerca de uma equipa que venceu, até ao momento, 19 dos 20 jogos que disputou no campeonato, e que foi eliminada nas meias-finais da Taça de Portugal pelo Famalicão.

Se, a nível interno, o Benfica demonstrou ser hegemónico, o desaire com o Sporting, no Estádio da Luz, por 2-1, diante uma audiência recorde de 27.221 espetadores sobressaiu, algo que a internacional portuguesa Jéssica Silva, uma das principais figuras da formação encarnada, considera que tenha sido algo que possa ter ajudado a "crescer e a melhorar".

"Não acredito que os desaires tenham de acontecer. Aconteceram, mas foi um momento. Não há equipas imbatíveis, foi um momento em que não fomos tão felizes e a verdade é essa. Não conseguimos mostrar o Benfica que foi durante a época inteira. Foi um momento negativo, mas que nos ajudou a crescer e a melhorar e continuarmos focadas para o resto da época", analisou a atleta, em declarações à Lusa.

A canadiana Cloé Lacasse, atualmente melhor marcadora e assistente da Liga portuguesa (20 golos e 12 assistências), não se mostrou conformada com os resultados e pede que a equipa "continue a trabalhar", após aquela que assume ser "estatisticamente a melhor época" da sua carreira.

A jogadora explicou que considera que o sucesso da temporada foi conseguido graças a "todos os pequenos momentos", mais do que num jogo em particular.

"Eu não acho que tenha a ver com algum momento-chave, mas sim sobre todos os pequenos momentos que as pessoas não veem no dia-a-dia durante o treino. Dentro e fora do campo, queremos o melhor umas pelas outras e hoje foi um jogo duro. Tivemos de trabalhar durante os 90 minutos e demonstrar o que queríamos atingir esta época", disse.

Lúcia Alves, autora do primeiro golo do Benfica frente ao Valadares Gaia, lamentou que o objetivo de conseguir as quatro competições internas não tenha sido concretizado, mas apontou a qualificação para a Liga dos Campeões como a grande virtude da temporada, com a ambição europeia a ser uma ideia partilhada pelas várias colegas, perante uma concorrência nacional que não tem conseguido desafiar as águias nas últimas três épocas.

Esta temporada, o Benfica acabou eliminado da competição europeia na fase de grupos, ao perder os dois jogos frente a Bayern Munique e Barcelona, com a derrota por 9-0 frente às catalãs a ser um momento marcante, e Jéssica Silva não esconde o desejo de fazer melhor.

"Isto é uma equipa ambiciosa. Queremos fazer muito mais, estar entre as melhores, é o objetivo desta equipa. Não queremos só ir à Liga dos Campeões, queremos mostrar que temos uma grande equipa. [...] Tem de ser um Benfica a fazer mais e melhor e bater-se com as melhores equipas", concluiu.