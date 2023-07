António Costa vai à Nova Zelândia assistir à estreia de Portugal no Mundial feminino

O primeiro-ministro, António Costa, estará no próximo domingo na Nova Zelândia, em Dunedin, para assistir à estreia da seleção nacional feminina de futebol no campeonato do mundo da modalidade, que decorre até 20 de agosto.

"Perante o apuramento inédito da seleção feminina para o mundial de futebol, o primeiro-ministro comprometeu-se a estar presente no primeiro jogo da equipa portuguesa no mundial, sinalizando assim a importância desta modalidade", lê-se na nota divulgada pelo gabinete de António Costa.

Na mesma nota, acrescenta-se que este primeiro jogo da seleção nacional feminina constitui "um grande momento para a promoção da igualdade de género no futebol e na sociedade".

Integrada no grupo E, a equipa portuguesa de futebol feminina defronta no domingo, a seleção dos Países Baixos no Dunedin Stadium.

Depois da Nova Zelândia, o primeiro-ministro efetua nos próximos dias 25 e 26 a sua primeira visita oficial a Timor-Leste, deslocação que se destina a aprofundar as relações bilaterais económicas e a cooperação em domínios como o desenvolvimento sustentável.

A visita do líder do executivo português será também a primeira de um chefe de Governo estrangeiro desde a tomada de posse do novo executivo timorense, em 1 de julho.

Durante a presença de António Costa em Timor-Leste, do ponto de vista institucional, estão previstos encontros com o Presidente da República, José Ramos-Horta, com a presidente do parlamento nacional de Timor-Leste, Fernanda Lay, e com o primeiro-ministro timorense, Xanana Gusmão.

Além da componente institucional, o programa inclui ainda iniciativas e visitas no âmbito da cooperação entre Portugal e Timor-Leste, um dos Estados-membros da Comunidade de Países de Língua Portuguesa (CPLP).