António Costa felicita Famalicão pela vitória na Taça de Portugal feminina

O primeiro-ministro, António Costa, felicitou este sábado o Famalicão pela inédita conquista da Taça de Portugal feminina, na final frente ao Braga, numa mensagem nas redes sociais.

"Felicito as jogadoras do Famalicão pela vitória na final feminina da Taça de Portugal. Saúdo todos os clubes e atletas que participaram na prova rainha e que contribuem diariamente para o sucesso do nosso futebol feminino", lê-se na página oficial do governante no Twitter.

O Famalicão conquistou este sábado a Taça de Portugal feminina pela primeira vez, ao vencer na final o Braga, por 2-0, no Estádio Nacional, em Oeiras.

Sissi, aos 10 minutos, e Letícia, aos 27, marcaram os golos da formação famalicense, que tinha eliminado o campeão nacional Benfica nas meias-finais, frente às bracarenses, vencedoras da competição em 2019/20.

Na segunda presença seguida no Jamor, o Famalicão sucedeu ao Sporting e tornou-se no 10.º clube a erguer o troféu, em 19 edições.