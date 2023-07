Antes do Mundial, Brasil perde contra seleção masculina regional de sub-15

Desaire por 3-1, já com a equipa suplente em campo. Ao intervalo, com as titulares, encontro estava empatado sem golos

A seleção feminina do Brasil continua a preparar o Mundial. Antes da competição, a equipa de Marta perdeu contra uma seleção masculina regional da Austrália de sub-15, por 1-3.

Com a formação habitualmente titular, as brasileiras estavam empatadas sem golos, ao intervalo. No segundo tempo, com as suplentes, não evitaram o desaire.

Recorde-se que, na Nova Zelândia, o Brasil procura o primeiro título de campeão do Mundo feminino.