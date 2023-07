Antes da estreia no Mundial, Patrícia Morais renova com o Braga

Guarda-redes internacional portuguesa renovou por mais três temporadas.

No mesmo dia em que a Seleção Nacional feminina aterrou em Auckland, na Nova Zelândia, com vista à participação inédita no Mundial'2023, o Braga anunciou a renovação de contrato de Patrícia Morais, guarda-redes que integra o conjunto das Quinas.

A guardiã, de 31 anos, renovou até 2026 com o Braga, após duas temporadas em que foi a dona indiscutível da baliza minhota, sendo determinante para a conquista da Taça da Liga, na época 2021/22.

Patrícia Morais soma 83 internacionalizações por Portugal, tendo registado 60 jogos pelo Braga desde que reforçou a equipa, em 2021, chegando proveniente do Sporting.