Andreia Jacinto: "Queremos ser presença frequente nestes palcos"

Declarações da médio Andreia Jacinto na zona mista após o jogo Portugal-Estados Unidos (0-0), da terceira e última jornada do Grupo E do Mundial'2023 feminino .

Deceção e orgulho: "Cada vez mais, entramos nestes jogos a olhar estas grandes equipas olhos nos olhos, crescemos e podemos competir até ao fim. Hoje foi a prova disso. Estivemos perto de ganhar o jogo e tivemos aquela ocasião a acabar. Poderíamos ter eliminado as bicampeãs mundiais. Só temos de estar orgulhosas daquilo que fizemos hoje. Ao mesmo tempo, é claro que estamos dececionadas, pois queríamos passar aos oitavos de final. O que faltou? O acerto na finalização. Nestes jogos difíceis, sabemos que temos de marcar em qualquer chance que possamos ter. Faltou esse golo."

Prestação no Mundial: "Acho que evoluímos muito desde o primeiro jogo [derrota por 1-0 com os Países Baixos]. Tivemos a capacidade de ter bola e de fazer golos contra o Vietname [vitória por 2-0, na segunda jornada]. Neste encontro de hoje, conseguimos ter bola e quase fizemos o golo. Só temos de estar orgulhosas daquilo que fizemos e pelo que crescemos ao longo deste Mundial. O primeiro jogo deixou-nos um sabor amargo, mas conseguimos chegar a este último a depender só de nós. Pela forma como jogámos e tivemos as ocasiões que tivemos, este jogo com os Estados Unidos deixa o sabor mais amargo, pois merecíamos ter passado."

Sonho concretizado: "Foi um orgulho enorme poder representar o meu país no maior palco do mundo. Era um sonho de criança e gostava de estar aqui mais vezes. Elevamos Portugal a um patamar em que temos de estar em todas as fases finais, quer seja de Europeus ou de Mundiais. Demonstrámos que temos qualidade e queremos ser presença frequente nestes palcos."