Andreia Bravo: "O meu pai não acreditava muito em mim e hoje é o meu fã número um"

Médio de 17 anos é pérola criada e aperfeiçoada em Alcochete, prometendo dar que falar no futebol. No Sporting desde 2017, Andreia Bravo passou por todos os escalões de formação do emblema leonino e, esta temporada, ascendeu ao plantel principal, onde regista quatro golos em 17 jogos.

Nos últimos anos têm sido muitas as preciosidades produzidas ou aprimoradas em Alcochete, onde o futebol de formação continua a ser um dos pilares do Sporting. No futebol feminino, o clube de Alvalade espera fazer o mesmo e conduzir o nome das suas jogadoras além-fronteiras. Andreia Bravo, médio de 17 anos, é apontada como a "next big thing". Começou a jogar à bola com seis anos e foi num torneio ao serviço da AD Quinta do Conde, clube onde começou a carreira, que despertou o interesse leonino. Contudo, o futebol não é a única ocupação de Andreia que, como qualquer jovem de 17 anos, ainda tem que se preocupar com os estudos.

Como surgiu a sua paixão pelo futebol?

-Foi desde muito cedo. Surgiu tudo de forma muito natural. No entanto, o meu pai não acreditava muito em mim e nunca pensou que eu fosse chegar longe. Hoje, posso dizer que é o meu fã número um e é o meu grande apoio no futebol, tal como toda a minha família.

A Andreia representa o Sporting desde 2017, iniciou o seu percurso ao serviço das sub-13 e passou por todos os escalões de formação do clube. De que forma é que a Academia de Alcochete é diferenciada?

-As condições que o Sporting oferece são fantásticas. É um orgulho estar cá e poder fazer parte deste clube de grande dimensão. Não falta nada a ninguém e todas as pessoas são exemplares. Temos transportes, apoio, salas de estudo, médicos, etc. É tudo muito especial e planeado ao pormenor. Além do investimento a nível de infraestruturas, a ideia basilar é centrada na atleta.

Que análise faz ao seu processo evolutivo e que aspetos foram potenciados ao longo destes anos?

-Evoluí imenso a nível psicológico. Sinto-me muito mais forte e mais apta para mostrar o meu talento, e foi algo que foi trabalhado ao longo do tempo. Luto pelos meus objetivos e a mentalidade é a base de tudo. O Sporting trabalha muito bem para preparar as suas jogadoras para os contextos competitivos. Já temos mais experiência no futebol feminino e penso que a adaptação internacional será muito mais fácil do que foi para as jogadoras que não passaram pela formação feminina.

Que medidas seria importante implementar para dar mais visibilidade ao futebol feminino e tornar a profissionalização mais fácil?

-Passar mais vezes os jogos na televisão, tal como apostar na formação e na profissionalização dos clubes. O crescimento do futebol feminino é notório e temos de começar a galgar terreno. Investir na qualidade das infraestruturas, apresentar mais contratos profissionais.

O futebol não é a sua única ocupação. Ainda tem os estudos com que se preocupar...

-Sim, e é desafiante conciliar a escola com os treinos, mas é também aí que o Sporting entra. Oferece todas as condições e comodidades para que o meu aproveitamento seja o melhor.

Qual é a sua visão acerca da forte aposta do clube na formação?

-É o ADN do Sporting. É bom saber que o clube valoriza as suas atletas e investe em nós. Estamos a traçar um caminho idêntico ao do futebol masculino. Por exemplo, a treinadora Mariana conhece-me desde pequena, tal como a todas as minhas colegas mais jovens. É esse labor que torna o Sporting ímpar.

Esta temporada subiu à equipa principal e regista 17 jogos e quatro golos. Esperava atingir este patamar tão cedo?

-É satisfatório ver que o nosso trabalho árduo é reconhecido e só tenho de agradecer ao Sporting pela oportunidade e pela firmeza. Sinto-me confiante e preparada para ajudar o clube a conquistar troféus.

A Andreia é uma das jogadoras mais novas do plantel. Isso implica muitas brincadeiras no balneário?

-Sim, já fui praxada e fizeram-me cantar algumas vezes. Todas as jogadoras me ajudam muito e cada uma tem algo para me ensinar e mostrar.

Quais são os seus sonhos e ambições?

-Quero ganhar títulos no Sporting e chegar à Seleção principal.

Apuramento para o Campeonato do Mundo serve de "motivação"

Andreia Bravo é internacional portuguesa pelos escalões sub-15, sub-16, sub-17 e sub-19, e expressa a O JOGO o que sente quando veste a camisola de Portugal. "É algo inexplicável. Sinto um arrepio sempre que entro em campo e ouço o hino de Portugal. Não há palavras para descrever esse momento tão lindo", diz a lisboeta, que salienta a importância do apuramento para o Campeonato do Mundo para as gerações futuras. "É claro que acordei com as galinhas para ver o jogo com os Camarões. Foi uma grande conquista e um orgulho para todas nós. Era algo muito desejado, serve de motivação e de objetivo futuro para todas as jogadoras. Foi dado um grande passo no nosso futebol".