Ana Seiça na aventura portuguesa no Mundial: "Não há palavras"

Estreante promete "dar o máximo" para ajudar a equipa no Mundial feminino.

A defesa Ana Seiça, que se vai estrear em fases finais de uma grande competição com a camisola de Portugal, está entusiasmada com a participação no Mundial na Austrália e Nova Zelândia e promete complicar as contas do selecionador.

"Estar aqui é algo que desejei muito, tenho vindo a trabalhar para isso, e não há palavras para descrever estar aqui. Vou trabalhar e dar o máximo para que as coisas corram bem", garantiu a defesa do Benfica.

Com apenas duas internacionalizações A, a jogadora de 22 anos diz sentir-se uma privilegiada por partilhar o balneário com as mais experientes. "Sou privilegiada por poder trabalhar com as jogadores mais internacionais por Portugal e tenho que aproveitar todos os momentos que tenho com elas", afirmou Seiça, que acredita que mesclar no mesmo grupo as duas gerações "é muito bom".

Quanto às expectativas para a o Mundial, Ana Seiça alinha pelas ideias do selecionador, que quer chegar ao último jogo da fase de grupos a depender apenas de si para seguir em frente. "Queremos chegar ao último jogo a depender de nós e após os primeiros dias é nisso que estamos focadas. Estamos a trabalhar no nosso processo, na nossa forma de jogar, para que quando esse dia chegar estejamos nessa posição. Está toda a gente com muita entrega e muita vontade e é isso que precisamos para correr bem", garantiu a atleta.

O primeiro jogo de Portugal e a estreia em fases finais de um Mundial vai ser frente aos Países Baixos, e a defesa portuguesa garante que, apesar da ansiedade, todo o grupo está consciente da importância do momento. "Vamos estar pela primeira vez numa fase final de um Mundial, mas transformamos essa ansiedade em motivação. É um peso acrescido que usamos a nosso favor", terminou Seiça.

Nos 15 minutos de treino aberto à comunicação social, o grupo, depois de alguns exercícios de aquecimento dinâmico, realizou exercícios de pressão com bola.

A equipa das quinas concentrou-se segunda-feira na Cidade do Futebol, em Oeiras, onde realizou os primeiros exames médicos e testes físicos, sendo que para hoje estão programadas duas sessões de treino.

A seleção feminina de futebol portuguesa, composta por 23 jogadoras e liderada por Francisco Neto, permanecerá na Cidade do Futebol até dia 10 de julho, dia em que viaja para a Nova Zelândia.

Antes dessa data, a equipa nacional fará dois jogos de preparação, o primeiro frente à Inglaterra, no dia 1 de julho, e o segundo diante da Ucrânia, em 7 de julho.

A estreia de Portugal no Campeonato do Mundo está agendada para dia 23 de julho, frente aos Países Baixos, em Dunedin, Nova Zelândia, seguindo-se o confronto com o Vietname em 27 de julho e o jogo com os Estados Unidos em 1 de agosto.